قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدات جنوبي لبنان

تعرضت بلدات في جنوب لبنان لقصف مدفعي عنيف صباح اليوم وخلال الليلة الماضية، فيما يتواصل يوميا القصف المتبادل بين إسرائيل و"حزب الله" على عدة مناطق حدودية.

شن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء قصفا بالمدفعية استهدف أطراف عدة بلدات بينها محيبيب وبليدا وعيترون في جنوب لبنان، وذلك فيما يتواصل بشكل يومي القصف المتبادل بين إسرائيل و"حزب الله" على عدة مناطق على الحدود.

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كما استهدف الجيش الإسرائيلي بعد منتصف الليلة الماضية أطراف بلدات الطيبة ورب ثلاثين بالقذائف المدفعية، بالإضافة إلى قصف عنيف بالقذائف المدفعية والفوسفورية لكل من وادي سلوقي وخراج حولا والأطراف الشمالية والشرقية الحدودية لبلدة ميس الجبل، ما أسفر عن اندلاع حرائق قرب الحدود.

كما تعرض محيط مستشفى ميس الجبل الحكومي قصف مدفعي عنيف؛ حسبما أوردت الوكالة اللبنانية.

وقالت الوكالة، إن الساحة العامة في بلدة ميس الجبل بدت صباح اليوم أشبه بساحة حرب بعد ليلة عنيفة جدا تعرضت خلالها ميس الجبل وأطرافها لقصف عنيف استمر لساعات متأخرة من الليل، استخدم خلالها الاحتلال القذائف المدفعية والفوسفورية المحرمة دوليا.

وأعلن "حزب الله" أمس، الثلاثاء، تبنيه لـ13 عملية بالأسلحة والصواريخ ومسيّرة استهدفت مواقع للجيش الإسرائيلي على الحدود، فيما أعلن الأخير قصف مواقع و"بنى تحتية" لحزب الله والجيش اللبناني ما أسفر عن استشهاد جندي وإصابة آخرين بجروح.

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