مصرع شخص وإصابة أربعة آخرين في حادث طرق على شارع 446

أسفر حادث طرق وقع بين مركبتين على شارع 446، صباح اليوم، عن مصرع شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة، وصفت إصابة أحدهم بأنها خطيرة.

من مكان الحادث، صباح اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة، وصفت إصابة أحدهم بأنها خطيرة في حادث طرق وقع على شارع 446 بمحاذاة مستوطنة (موديعين عيليت)، صباح اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة (أيلون) تلقى، الساعة 06:29، بلاغا عن حادث طرق وقع بين مركبتين على شارع 446. وبدورها وصلت الطواقم الطبية إلى المكان ووجدت رجلا (40 عاما) بدون علامات تدل بأنه على قيد الحياة، إذ جرى إقرار وفاته على الفور، وأربعة آخرين وصفت حالة أحدهم (30 عاما) بالخطيرة، وأحيلوا بعدها إلى مستشفى (شيبا - تل هشومير) لاستكمال العلاج".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

يذكر أن مستوطنة (موديعين عيليت) مخصصة لليهود الحريديين المتشددين، الذين وصل عددهم في عام 2010 إلى 48,100 مستوطن، تقع في الضفة الغربية غرب مدينة رام الله، على الطريق بين القدس وتل أبيب، أقامتها الحكومة الإسرائيلية عام 1994.

333 شخصا، بينهم 90 عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد منذ مطلع العام

يُستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 333 شخصا، بينهم 90 مواطنا عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2023 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع في البلاد خلال العام الماضي 2022. كما لقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

وفي سياق متصل، يُستدل من تقرير أصدرته جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر)، حديثا، أن السائقين الشباب ممن دون سن الرابعة والعشرين من المجتمع العربي هم الأكثر ارتكابا لحوادث الطرق القاتلة.

وتبيّن من التقرير أنه خلال الأعوام 2013 - 2022 شهدت شوارع البلاد نحو 25 ألف حادث طرق تسبب في وقوعها سائقون شبان عرب.

ودعت الجمعية وزارة المواصلات إلى إقرار "الخطة القطرية للأمان على الطرق" وإنقاذ حياة البشر خصوصا السائقين من فئة الشباب.