العراق: هجوم بصواريخ يستهدف السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء في بغداد

يُعدّ أوّل هجوم على السفارة الأميركية في بغداد منذ أن بدأت فصائل متحالفة مع إيران منتصف تشرين الأول/ أكتوبر شنّ هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ ضدّ القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق وسورية.

استهدفت ثلاثة صواريخ على الأقلّ، اليوم الجمعة، السفارة الأميركية الواقعة في المنطقة الخضراء في بغداد قبل أن تسقط في محيط هذا الحيّ المحصّن الذي يضمّ سفارات أجنبية ومؤسسات حكومية عراقية، كما أفاد مسؤول أمني عراقيّ.

وأكّد مسؤول عسكري أميركي بدوره، ردا على سؤال من وكالة "فرانس برس"، انطلاق صفارات الإنذار وسماع ما يعتقد أنها أصوات "ارتطام" في محيط مجمّع السفارة الأميركية، وقاعدة "يونيون 3" المجاورة، التي تضمّ قوات من التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال المسؤول الذي لم تسمّه الوكالة: "ننتظر معلومات رسمية حول طبيعة الهجوم".

وأضاف "نحن بانتظار التقارير الرسمية بخصوص الإصابات، أو الأضرار في البنى التحتية، إن وجدت". ولم يتم تبني هذا الهجوم بعد.

ويُعدّ أوّل هجوم على السفارة الأميركية في بغداد منذ أن بدأت فصائل متحالفة مع إيران منتصف تشرين الأول/ أكتوبر شنّ هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ ضدّ القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق وسورية.

من جهته، أفاد المسؤول الأمني العراقي أنه قرابة الساعة 04:20 (01:20 بتوقيت غرينتش) فجرا، "سقطت ثلاثة صواريخ كاتيوشا كانت تستهدف السفارة الأميركية، في محيط المنطقة الخضراء من جهة شطّ نهر" دجلة، بدون أن "توقع إصابات أو أضرار".

ومنذ انتهاء الهدنة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مطلع كانون الأول/ ديسمبر، استأنفت الفصائل العراقية المتحالفة مع إيران هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة ضدّ القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش"، المتمركزة في سورية والعراق.

وتبنّ "حزب الله" في العراق التي تضمّ فصائل مرتبطة بالحشد الشعبي معظم تلك الهجمات التي تقول إنها تأتي ردا على الدعم الأميركي لإسرائيل.

وأحصت واشنطن حتى الآن 78 هجوما ضدّ قواتها في العراق وسورية منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر، أي بعد عشرة أيام من بدء الحرب على غزة.

وردا على تلك الهجمات، شنّت واشنطن عدة ضربات في العراق على مقاتلين في فصائل متحالفة مع إيران.

وفي الثالث من كانون الأول/ ديسمبر، شنّ التحالف الدولي ضربة جوية "دفاعا عن النفس" ضدّ "خمسة مسلحين كانوا يستعدون لإطلاق طائرة مسيرة هجومية في اتجاه واحد"، ما أدّى إلى مقتل المقاتلين الخمسة، وفق بيان للقيادة المركزية الأميركية.

وأواخر تشرين الثاني/ نوفمبر، استهدفت ضربات أميركية مرتين مقاتلين في فصائل موالية لإيران في العراق، ما أسفرت عن مقتل تسعة مقاتلين.

وقصفت واشنطن ثلاث مرات مواقع مرتبطة بإيران في سورية.