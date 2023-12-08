جديدة المكر: قتيل ومصاب وهما شقيقان في جريمة إطلاق نار

قتل شخص وأصيب شقيقه بجراح وصفت بالخطيرة من جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في حي "بربور" ببلدة جديدة المكر، بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة.

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وأحيل الضحية والمصاب إلى مركز طبي في كفر ياسيف، حيث قدمت لهما العلاجات الأولية ووصفت حالتهما بالخطيرة لدى وصولهما.

وجرى نقلهما بواسطة طاقم طبي من "حيان" إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاة أحدهما متأثرا بجراحه الخطيرة.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة وقالت إن خلفيتها "نزاع بين مجرمين"، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

212 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

وتتواصل أحداث العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي، فيما يشهد العام الجاري تسجيل حصيلة غير مسبوقة من جرائم القتل، إذ ارتفع عدد الضحايا إلى 212 شخصا بينهم 16 امرأة منذ مطلع العام ولغاية اليوم، فيما شهدت الأيام الماضية جرائم قتل في باقة الغربية والناصرة واللد والرملة ورهط وكفر قرع.

وتقترف الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.

وتحولت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.