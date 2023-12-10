الاحتلال يحتجز في سجونه 142 معتقلة من غزة بينهنّ رضيعات ونساء مسنّات

منذ بدء التوغّل البريّ في غزة؛ تم احتجاز 142 معتقلة من النساء والفتيات من قطاع غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهن طفلات رضيعات، ونساء مسنّات.

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيّ، عن احتجاز 142 معتقلة من النساء والفتيات من قطاع غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهن طفلات رضيعات، ونساء مسنّات، جرى اعتقالهنّ خلال العدوان البري على القطاع.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ووفقا للمعطيات المتوفرة، بحسب بيان مشترك للهيئة ونادي الأسير، مساء اليوم الأحد، فإن المعتقلات محتجزات في عدة سجون، منها سجنَي "الدامون" و"هشارون".

وكانت مؤسسات الأسرى، قد أكدت أنّ الاحتلال الإسرائيليّ ينفّذ جرائم مروعة وفظيعة بحقّ معتقلي غزة، إلى جانب رفضه الكشف عن مصيرهم، من حيث أعدادهم، وأماكن احتجازهم، وحالتهم الصحيّة.

(Getty Images)

وفي ضوء الصور الصادمة والمروعة والشهادات من مواطنين جرى اعتقالهم من غزة مؤخرا، فإنّ مستوى التخوفات على مصيرهم تتصاعد يوما بعد يوم، ولا تستبعد مؤسسات الأسرى إقدام الاحتلال على تنفيذ عمليات إعدام ميداني بحقّ معتقلين من غزة.

يُشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال أعلنت في نهاية شهر تشرين الثاني، عن وجود 260 معتقلا/ة من غزة صنفتهم كمقاتلين غير شرعيين.

وكان الوزير الفاشي في الحكومة الإسرائيلية، إيتمار بن غفير، وفي إطار عمليات التعذيب والتنكيل الممنهجة، تقدم بطلب إلى مسؤولة إدارة السّجون يتضمن نقل معتقلين من غزة إلى قسم زنازين مقام تحت سجن ("نيتسان" الرملة)، الذي يعتبر من أسوأ السّجون وأقدمها.