الجيش الإسرائيلي يدعي اعتقال أكثر من 500 من عناصر "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة

ذكر الجيش الإسرائيليّ أنه "أُلقي القبض على أكثر من 500 ناشط من منظمتي ’حماس’ و’الجهاد الإسلامي’.... من قبل قوات الجيش الإسرائيلي و(جهاز الأمن الإسرائيلي العام) الشاباك في الشهر الأخير".

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، أنه اعتقل أكثر من 500 من عناصر "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة خلال آخر شهر.

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وذكر الجيش الإسرائيليّ أنه "أُلقي القبض على أكثر من 500 ناشط من منظمتي ’حماس’ و’الجهاد الإسلامي’.... من قبل قوات الجيش الإسرائيلي و(جهاز الأمن الإسرائيلي العام) الشاباك في الشهر الأخير".

وأضاف أنه "تمّ نقلهم (إلى إسرائيل) لمزيد من التحقيق من قبل الوحدة 504 في شعبة الاستخبارات والشاباك".

وزعم أنه "بعد انتهاء وقف إطلاق النار، قام مقاتلو الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع الشاباك باعتقال نحو 140 ناشطًا من حماس والجهاد الإسلامي في مختلف أنحاء قطاع غزة".

وقال إنه تم "اعتقال النشطاء خلال معارك الأيام الأخيرة من قبل مقاتلي الجيش الإسرائيلي، واستسلم بعضهم طوعا، وتم نقلهم لإجراء مزيد من التحقيقات".

وفي البيان ذاته، ذكر الجيش أنه "في المجمل؛ تم اعتقال أكثر من 350 ناشطًا من منظمة حماس من قبل مقاتلي الجيش الإسرائيلي والشاباك في الشهر الماضي، وإلى جانبهم تم اعتقال أكثر من 120 عنصرا من الجهاد الإسلامي".

وتابع البيان: "إجمالا، تم اعتقال أكثر من 500 ناشط من المنظمات الإرهابية في مختلف أنحاء قطاع غزة، وإحالتهم للتحقيق في الأراضي الإسرائيلية"، على حدّ وصفه.