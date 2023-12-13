إطلاق صاروخين نحو ناقلة نفط قرب اليمن ومدمرة أميركية تسقط مسيّرة حلقت نحوها

السفينة المستهدفة وهي ناقلة نفط وكيماويات ترفع علم جزر مارشال كانت متجهة شمالا باتجاه قناة السويس قادمة من الهند وعلى متنها طاقم أمني مسلح.

من استيلاء الحوثيين على سفينة بملكية إسرائيلية بالبحر الأحمر (أ ب)

أطلق صاروخان من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن نحو ناقلة تجارية بالقرب من مضيق باب المندب صباح اليوم الأربعاء؛ حسبما أفاد مسؤول أميركي.

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وقال المسؤول الأميركي، إن سفينة حربية أميركية أسقطت طائرة مسيّرة يعتقد أنها تابعة للحوثيين كانت تحلق باتجاهها خلال الحادث، مشيرا إلى أن أحدا لم يصب بأذى في الهجوم.

وأظهرت صور أقمار اصطناعية، أن السفينة المستهدفة وهي ناقلة نفط وكيماويات ترفع علم جزر مارشال كانت متجهة شمالا باتجاه قناة السويس قادمة من الهند وعلى متنها طاقم أمني مسلح.

ولم يعلن الحوثيون عن تبنيهم للهجوم حتى الآن.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد قالت في وقت سابق اليوم إنها تلقت تقارير عن حادث في محيط مضيق باب المندب.

ونصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر أثناء عبورها للمضيق.

ويأتي ذلك بعد هجمات شنها الحوثيون في الأيام الأخيرة لاستهداف سفن بالقرب من مضيق باب المندب والبحر الأحمر تنفيذا لما أعلنوا عنه في وقت سابق بمنع مرور السفن باتجاه إسرائيل.

وكان الهجوم الأخير للحوثيين مساء الإثنين الماضي بعد إصابة ناقلة ترفع علم النرويج بصاروخ في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن قرب مضيق باب المندب.