الموساد يعلن اعتقال 7 ناشطين في حماس بالدنمارك بزعم التخطيط لـ"هجوم" ضد أهداف إسرائيلية بأوروبا

أعلن جهاز الموساد الإسرائيليّ، اعتقال 7 ناشطين في حركة "حماس" في الدنمارك، بزعم التخطيط لـ"هجوم" ضد أهداف إسرائيلية في أوروبا، فيما أعلنت الشرطة وجهاز الأمن والاستخبارات الدنماركية PET، اليوم الخميس، أن عناصر الأمن نفّذوا عدة عمليات توقيف في إطار عملية لإحباط هجوم "إرهابيّ" مخطط له.

وجاء الإعلان الإسرائيليّ في بيان باسم الموساد وجهاز الأمن الإسرائليّ العامّ ("الشاباك")، صدر عن مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وذكر بالبيان أنه "بفضل تحقيق استخباراتيّ مكثّف وشامل، ألقت الأجهزة الأمنية وإنفاذ القانون في الدنمارك اليوم، القبض على 7 نشطاء إرهابيين يعملون لصالح منظمة حماس الإرهابية، وأحبطت هجومًا كان يهدف إلى قتل مواطنين أبرياء على الأراضي الأوروبية".

وأضاف أنه "في السنوات الأخيرة، وبخاصة بعد الهجوم القاتل الذي وقع في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، تسعى حماس جاهدة إلى توسيع قدراتها العملياتية في مختلف أنحاء العالم وفي أوروبا بشكل خاصّ، من أجل تحقيق طموحاتها في ضرب أهداف إسرائيلية ويهودية وغربية بأي ثمن".

وتابع: "إننا نقوّي شركاءنا في أجهزة الاستخبارات والأمن في الدنمارك من أجل الإجراءات المضادة الناجحة، التي بلغت ذروتها اليوم، بتنفيذ الاعتقالات، والكشف الواسع النطاق عن البنية التحتية لحركة حماس على الأراضي الأوروبية، ونرى أهمية كبيرة في تعزيز الإجراءات القانونية ضد المتورطين".

وذكر أن "منظمة حماس تعمل بشكل عشوائيّ، وبكل السُّبل، لتوسيع أنشطتها القاتلة إلى أوروبا، ممّا يشكّل تهديدا للأمن الداخليّ لهذه البلدان، وسيواصل الموساد والشاباك العمل بمزيج من القوات والقدرات مع شركائهم في جميع أنحاء العالم، من أجل صد نوايا حماس، والقضاء على قدراتها".

وأفاد الجهازان الدنماركيان بأن عمليات التوقيف تمّت خلال عمليات دهم صباحا في عدة مناطق في الدنمارك.

وأضافا أنه "تم تنفيذ العملية بناء على الشبهات المرتبطة بالتحضير لهجوم إرهابي".

ولم ترد أي تفاصيل أخرى عن القضية، لكن من المقرر بأن يتم عقد مؤتمر صحافي بشأن العملية.

وذكرت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن، أن عمليات الدهم "تكشف لنا الوضع في الدنمارك".

وقالت للصحافيين: "لاحظنا على مدى سنوات عدة وجود أشخاص يعيشون في الدنمارك ولا يتمنون لنا الخير ممن هم ضد ديموقراطيتنا وحريتنا وضد المجتمع الدنماركي".

واعتبر جهاز الاستخبارات الدنماركي بأن التهديد خطير إذ صنّفه في الدرجة الرابعة ضمن مقياس للتهديد من خمس درجات.