شهيدان برصاص الاحتلال في الخليل وطولكرم

الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وسط تزايد حالات استهداف المدنيين في الرصاص الحي؛ الأمر الذي أسفر عن استشهاد شاب قرب طولكرم وآخر في بيت أمر، ما يرفع عدد الشهداء بالضفة منذ 7 أكتوبر إلى 290 شهيدًا.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، استشهاد شابين فلسطينيين متأثرين بإصابتهما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت أمر شمال الخليل، وقرب طولكرم شمالي الضفة الغربية، ما يرفع حصيلة الشهداء برصاص الاحتلال في الضفة المحتلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 290 شهيدا.

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وأفادت وزارة الصحة بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب سليم ناصر سليم حجر (25 عامًا) إثر إصابته قرب طولكرم، كما أعلنت استشهاد الشاب عزيز عبد الرحيم عزيز خليل (20 عامًا) بعد إصابته في بيت أمر.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منطقة الظهر في بلدة بيت أمر، ما أسفر عن اندلاع مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام صوب الأهالي، ما أدى إلى إصابة الشاب خليل بالرصاص الحي في بطنه.

ونقل خليل إلى المستشفى، حيث تم الإعلان عن استشهاده متأثرا بإصابته الحرجة.

وأكدت وزارة الصحة استشهاد الشاب حجر (25 عاما) وهو من سكان ضاحية شويكة شمال طولكرم، إثر إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم، خلال تواجده برفقة شقيقه بمحاذاة جدار الفصل غرب بلدة دير الغصون، شمال طولكرم.

وكانت مصادر محلية، قد ذكرت أن جنود الاحتلال المتمركزين على بوابة الجدار، أطلقوا الرصاص صوب الشاب سليم حجر، ما أدى إلى إصابته برصاصة في الرأس.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب، ونقلته إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية، في الوقت الذي اعتقلت فيه شقيقه سيف الذي كان برفقته.

وباستشهاد الشابين حجر وخليل يرتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 290 شهيدًا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إضافة إلى 3430 جريحا، استنادا إلى بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي وقت سابق، السبت، أعلنت الوزارة في بيان مقتضب "استشهاد الشاب حمزة إبراهيم محمد بشكار (30 عامًا)، برصاص الاحتلال قرب بلدة حوارة مساء أمس (الجمعة)".

ولم تورد وزارة الصحة مزيدا من التفاصيل عن ظروف مقتل بشكار، لكن مصدرا صحافيا من مدينة نابلس قال إن الخبر انتشر مساء الجمعة دون أن تعلن أي جهة رسمية عنه.

ووفق نفس المصدر فإن "جيش الاحتلال يحتجز جثمان الشهيد الذي زعم أنه حاول تنفيذ عملية طعن".

من جهته، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن حصيلة الاعتقالات ارتفعت السبت إلى 4520 بعد اعتقال 16 فلسطينيا ليلة الجمعة - السبت من عدة محافظات.