لقاء مع د. عزمي بشارة بشأن الحرب على غزة والنقاش الإسرائيليّ - الأميركيّ عمّا بعدها

يجري مدير "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، د. عزمي بشارة، الآن، حوارا عبر "التلفزيون العربي"، بشأن الحرب على غزة والنقاش الإسرائيليّ الأميركيّ عمّا بعدها، وثمن الحرب إسرائيليًّا.

وقال بشارة إن "هناك خلافا أميركيًّا مع (رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين) نتنياهو، بشأن إستراتيجيّات واشنطن في المنطقة"، مضيفا أن إسرائيل "فشلت عسكريا في غزة، رغم الدمار الهائل في القطاع".

وذكر أن "الإسرائيليين مذهولون من حجم البُنية التحتية العسكرية للمقاومة تحت الأرض". وأشار بشارة إلى أنه "ليس لدى المقاومة في غزة، مصلحة في هُدَن مؤقّتة مع إسرائيل"، وأشار إلى أن حماس "محقّة في أنه لا معنى لصفقات تبادُل ما لم يكن هناك وقف دائم لإطلاق النار".

وأكّد أن "إسرائيل تُخضِع مسألة الأسرى في غزة لإستراتيجيتها العسكريّة، وليس العكس". وشدّد على أن الإسرائيليين "يريدون تطبيق نظام فصل عنصريّ بامتياز بعد الانتهاء من الحرب على غزة".

وقال بشارة، في الحوار السابق الذي أُجري معه عبر "التلفزيون العربي"، بشأن الحرب على غزة، إن "إسرائيل تريد أن تحوّل قطاع غزة إلى مكان غير صالح للحياة"، موضحا أن "سلوك المقاومة يشير بشكل واضح إلى أنها استعدّت لسيناريو اجتياح برّيّ".

وذكر في المقابلة أن "بُنية مجلس الأمن الدولي لا يمكن أن تستمرّ بوضعها الراهن"؛ كما شدّد على أن "قضية فلسطين قضية كاشفة والحرب على غزة بيّنت عيوب المجلس". وشدّد على أن "خروج الشعوب العربية إلى الشارع ضروريّ، لأنه سيؤكّد أن العدوان على غزة، يمثّل تهديدا حقيقيًّا لاستقرار المنطقة".

ولفت بشارة إلى أن سلوك المقاومة وتفاجؤ إسرائيل به يوحي بأن الفصائل الفلسطينية استعدت جيدا لنية الاحتلال اجتياح غزة، بدليل أعداد المصابين والقتلى الذين تعترف بهم إسرائيل بين صفوف جيشها، مذكّرا بأن الإعلان الرسمي يتحدث عن ألفَي جريح بينما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنهم خمسة آلاف.

وفضّل بشارة حينها، استخدام مصطلح "إفشال العدوان" في وصف ما يحصل حاليا، على تعبير "الانتصار"، وتساءل في هذا السياق: إذا كانت إسرائيل متفاجئة من قدرات حماس الهجومية، فلماذا تدعي معرفة قدراتها الدفاعية؟ وأشار إلى أنه مثلما ارتبكت إسرائيل في الرد على عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فإنها في الهجوم البري أيضا لم تكن مستعدة، ذلك أنها أخفقت في بلورة ماذا يعني الهدف العام للاجتياح البري، أي "القضاء على حماس".