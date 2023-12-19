تقرير: شركة نرويجية للشحن تعلّق جميع رحلاتها بالبحر الأحمر حتى إشعار آخر

أعادت الشركة توجيه جميع السفن المقرر أن تعبر البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح الذي يقع جنوب غرب دولة جنوب أفريقيا.

علقت شركة "ولينيوس فيلهلمسن" للشحن، اليوم الثلاثاء، جميع رحلاتها بالبحر الأحمر حتى إشعار آخر، وذلك إثر تهديد حركة أنصار الله اليمنية - الحوثيين، لاستهداف سفن الشحن والنقل البحري التي تتعامل مع إسرائيل أو متجهة لموانئ إسرائيلية أو يملكها إسرائيليون، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

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وأعادت الشركة توجيه جميع السفن المقرر أن تعبر البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح الذي يقع جنوب غرب دولة جنوب أفريقيا.

ويقع المقر الرئيسي لمجموعة "Wallenius Wilhelmsen" في أوسلو بالنرويج، ويعمل بها 8875 موظفًا في 29 دولة حول العالم.

وأعلنت واشنطن، قبيل انتصاف ليل الإثنين، عن تشكيل تحالف دوليّ متعدد الجنسيّات، لحماية التجارة في البحر الأحمر، بعد هجمات الحوثيين في ظلّ الحرب على غزة.

وأعلن وزير الدفاع الأميركيّ، لويد أوستن، عن تشكيل قوة "عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات الحوثيين في اليمن.

صحيفة يمنية (Getty images)

وذكر أن "واشنطن ستقود العملية بمشاركة بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا".

وأضاف أن "الدول المشاركة في العملية متعددة الجنسيات، ستنفذ دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن".

وقررت شركة "بريتش بتروليوم" (BP) البريطانية، تعليق جميع عمليات عبور ناقلات النفط عبر البحر الأحمر، بحسب "رويترز"، أمس الإثنين، لتنضم بذلك إلى شركات شحن كبرى قررت إيقاف الشحن مؤقتا عبر البحر الأحمر.

وقالت الشركة النفطية الرائدة، في بيان، إن "سلامة وأمن موظفينا وأولئك الذين يعملون نيابة عنا تمثل أولوية للشركة"، وأضافت "في ظل تدهور الوضع الأمني للشحن في البحر الأحمر قررنا تعليق جميع عمليات المرور عبر البحر الأحمر مؤقتا".

القوات المسلحة البحرية للحوثيين (Getty images)

وأكد الحوثيون أنهم استهدفوا أمس، الإثنين، سفينتين "لهما ارتباط بالكيان الصهيوني" في البحر الأحمر إحداهما هي "سوان أتلانتيك" المملوكة لشركة نروجية.

جاء في بيان صادر عن "القوات المسلحة اليمنية" التابعة للحوثيين، أنها "نفذت عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بالكيان الصهيوني، الأولى سفينة ’سوان اتلانتك’ محملة بالنفط والأخرى سفينة ’إم إس سي كلارا’ تحمل حاويات وقد تم استهدافهما بطائرتين بحريتين".