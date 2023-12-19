تقرير: وفد من "حماس" يزور القاهرة في الأيام القريبة

تأتي هذه الزيارة المحتملة على خلفية المبادرات والمحاولات عبر الوسطاء للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين الاحتلال الإسرائيلي و"حماس" التي تشترط لا صفقة تبادل أسرى أو التفاوض عليها قبل وقف كلي للحرب على غزة.

أشارت تقارير فلسطينية، عصر اليوم الثلاثاء، إلى أن وفدا من "حماس" سيزور القاهرة في الأيام المقبلة، سيكون من ضمن هذا الوفد شخصيات قيادية من حماس من خارج غزة.

ويُذكر أن هذه الزيارة المحتملة ستكون الثانية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وتأتي هذه الزيارة المحتملة على خلفية المبادرات والمحاولات عبر الوسطاء للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين الاحتلال الإسرائيلي و"حماس" التي تشترط لا صفقة تبادل أسرى أو التفاوض عليها قبل وقف كلي للحرب على غزة.

وقال الوزير العضو في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، حيلي تروبير، لموقع "واينت الإلكتروني اليوم، الثلاثاء، إن الكابينيت بحث صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، لكن "لا يوجد شي محدد حاليا".

وأضاف تروبير، من كتلة "المعسكر الوطني"، أنه "جرت في الكابينيت أمس مداولات حول الموضوع، ولا يوجد حاليا شيء على الطاولة بإمكاني أن أقول إننا قريبون من خطة كهذه. ويوجد أقوال آمل أن تنضج لكن ما زال من السابق لأوانه أن نعلم ذلك".

وحول إمكانية إفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين من ذوي الأحكام الطويلة مقابل إفراج حماس عن إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة، قال تروبير إنه "واضح أنه كانت هناك مداولات حول ذلك"، معتبرا أنه "ليس صائبا أن نجري هذه المداولات خارج الكابينيت لأن حماس ينصت إلى هذه المحادثة وأي شيء سأقوله الآن قد يمس بالمفاوضات، ويتحول إلى أن يكون نقطة البداية ولذلك فإني أتحدث في الداخل فقط".