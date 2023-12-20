مصرع عامل رافعة في حادث عمل بالجليل

لقي عامل رافعة مصرعه نتيجة حادث عمل في منطقة الجليل، شمالي البلاد بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان اتحاد الإنقاذ (إيهود هتسلا) في منطقة الشمال، بأنه "لقي رجل (حوالي 55 عاما) مصرعه أثناء عمله في (موشاف نتيف هشيراه)" بالقرب من مدينة نهريا، في منطقة الجليل، شمالي البلاد بعد ظهر اليوم.

وقال المسعف من اتحاد الإنقاذ، منير قويس، إنه "بحسب أصدقاء الضحية، انقلبت الرافعة التي كان يعمل بها، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في الرأس. ولسوء الحظ، تم إعلان وفاته في مكان الحادث بسبب الإصابات الخطيرة التي تعرض لها".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.