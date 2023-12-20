مقتل فتى بجريمة إطلاق نار في باقة الغربية

سجل العام 2023 حصيلة غير مسبوقة من جرائم القتل راح ضحيتها 222 شخصا بينهم 16 امرأة.

قتل الفتى رامي بلالطة (15 عاما) في جريمة إطلاق نار نفذت في مدينة باقة الغربية، مساء أمس الثلاثاء، حيث اعتقلت الشرطة فتى آخر بشبهة الضلوع في إطلاق النار والجريمة.

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وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن مصاب في باقة الغربية، حيث وصل طاقم طبي إلى المكان ونقل على وجه السرعة الفتى الجريح إلى مستشفى "هيلل يافه" في الخضيرة لاستكمال العلاج، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته تأثرا بإصابته الخطيرة جدا.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات جريمة إطلاق النار، وقامت باعتقال فتى بشبهة ضلوعه في إطلاق النار، على أن يعرض على المحكمة، اليوم الأربعاء، للنظر في طلب الشرطة تمديد اعتقاله لاستكمال التحقيق.

وأفادت الشرطة في بيان أصدرته أن أفرادها اعتقلوا مشتبها في جريمة القتل التي راح ضحيتها فتى من باقة الغربية، وعثروا على السلاح الذي تم استعماله في إطلاق النار.

ويستدل من التحقيقات الأولية، أن الفتى بلالطة أصيب برصاصة واحدة في القسم العلوي من جسمه، إذ يدور الحديث وفقا للمعلومات التي تم جمعها عن انفلات رصاصة، وقتل غير متعمد.

222 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2023

وسجل العام 2023 حصيلة غير مسبوقة من جرائم القتل راح ضحيتها 222 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتقترف الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.

وتحوّلت جرائم القتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.