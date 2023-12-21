قتلى وجرحى بإطلاق نار في جامعة في براغ

أسفر إطلاق نار في مبنى جامعي عن سقوط قتلى وعشرات الجرحى في العاصمة التشيكية براغ.

أعلنت الشرطة التشيكية اليوم الخميس أنّ مسلّحا قتل عددا من الأشخاص في مبنى جامعي في وسط براغ قبل أن يتمّ "القضاء عليه".

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وأعلنت خدمات الإسعاف في العاصمة التشيكية مقتل عشرة أشخاص بالرصاص في الجامعة وإصابة نحو ثلاثين آخرين قبل أن تردي الشرطة المسلح.

وقالت المتحدثة باسم الإسعاف، يانا بوستوفا، للتلفزيون التشيكي العام "في الوقت الحالي، أستطيع أن أقول إن هناك 11 قتيلا في مكان الحادثة، من بينهم المسلح".

وقالت الشرطة عبر منصة "إكس"، "تمّ القضاء على المسلّح ويجري حاليا إخلاء المبنى وهناك عدّة قتلى وعشرات الجرحى في مكان الحادث".

وأفادت وسائل إعلام تشيكية بأنّ إطلاق النار وقع في كلية الفنون في جامعة "تشارلز"، حيث صدرت تعليمات للمدرّسين والطلاب بإقفال أبواب الغرف التي يتواجدون فيها، بينما كانت الشرطة تتدخّل.

وأشارت قناة "نوفا تي في" الخاصّة إلى وقوع انفجار ووجود مسلّح على سطح المبنى الواقع في وسط براغ التاريخي.

وقال وزير الداخلية، فيت راكوسان، للتلفزيون التشيكي العام، إنّه "لم يتمّ التأكد من وجود مسلّح آخر"، داعيا الناس إلى اتباع تعليمات الشرطة.

وأغلقت الشرطة المنطقة، كما طلبت من الناس الذين يعيشون بالقرب منها البقاء في منازلهم.