إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في برطعة بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس

قال طاقم طبيّ إسرائيليّ وصل إلى المكان، إن "شرطيّة تعرضت للدهس عند مفترق برطعة، وأصيبت بجروح طفيفة في ساقها، وتم نقلها" للمشفى، لاستكمال تلقي العلاج، وزعم في بيان أنها أُصيبت من جراء "عملّية دهس".

أُصيب فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة بجراح، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه في بلدة برطعة قرب جنين، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة شريطة من "حرس الحدود" دهسا عند مفترق برطعة قرب جنين، شمالي الضفة.

#فيديو يُظهر اعتداء عناصر الاحتلال على الأهالي في #برطعة في #الضفة_الغربية، قبيل إطلاق النار على أحدهم، ما أسفر عن إصابته.



للتفاصيل: https://t.co/GDkoghHFuJ pic.twitter.com/4x3NjoXWvC — موقع عرب 48 (@arab48website) December 22, 2023

وقال طاقم طبيّ إسرائيليّ وصل إلى المكان، إن "شرطيّة تعرضت للدهس عند مفترق برطعة، وأصيبت بجروح طفيفة في ساقها، وتم نقلها" للمشفى، لاستكمال تلقي العلاج، وزعم في بيان أنها أُصيبت من جراء "عملّية دهس".

وأضاف الطاقم في بيان: "وخلال الحدث أُصيب أحد المشتبه بهم بطلق ناري في ساقه، وتمّ نقله من قبل ’الهلال الأحمر’ وفرّ مشتبه به آخر، وجارٍ التحقيق في تفاصيل الحدث".

الاحتلال يستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة شمال شرق جنين

واستولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على تسجيلات كاميرات مراقبة، في قرية دير أبو ضعيف، شمال شرق جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت دير أبو ضعيف، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة من محلات تجارية بعد خلع أبوابها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية جلبون وشنت حملة تفتيش، دون أن يبلغ عن اعتقالات.