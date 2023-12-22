مصرع شاب من جديدة المكر في حادث انقلاب مركبة

لقي الشاب آدم سعد من بلدة جديدة المكر مصرعه وأصيب شاب آخر بجروح في حادث انقلاب مركبة وقع في الشارع الواصل بين بلدتي يركا ودير الأسد، مساء الجمعة.
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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش لشاب (17 عاما) عانى جروحا حرجة في منطقة الرأس، فيما وصفت حالة المصاب الآخر بالطفيفة.
وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لتلقي العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاة المصاب بحالة حرجة متأثرا بجراحه الحرجة.
ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث.
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