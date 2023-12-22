مصرع شاب من جديدة المكر في حادث انقلاب مركبة

أسفر حادث انقلاب مركبة قرب بلدة يركا عن مصرع شاب من جديدة المكر وإصابة آخر بجراح وصفت بأنها طفيفة.

لقي الشاب آدم سعد من بلدة جديدة المكر مصرعه وأصيب شاب آخر بجروح في حادث انقلاب مركبة وقع في الشارع الواصل بين بلدتي يركا ودير الأسد، مساء الجمعة.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش لشاب (17 عاما) عانى جروحا حرجة في منطقة الرأس، فيما وصفت حالة المصاب الآخر بالطفيفة.

الفقيد آدم سعد

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لتلقي العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاة المصاب بحالة حرجة متأثرا بجراحه الحرجة.

ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث.