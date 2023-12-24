الجريمة الثانية بغضون 12 ساعة: قتيل بجريمة إطلاق نار بكفر قرع

ارتكبت هذه الجريمة في وقت يشهد المجتمع العربي استفحالا في جرائم القتل، وسجل العام الحالي حصيلة غير مسبوقة من جرائم القتل راح ضحيتها 225 شخصا بينهم 16 امرأة.

قتل رجل في الأربعينيات من عمره صباح اليوم الأحد، في جريمة إطلاق في مدينة كفر قرع في وادي، عارة، وهذه هي جريمة القتل الثانية التي تنفذ في المجتمع العربي خلال الـ 12 ساعة الماضية.

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وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في مدينة كفر قرع، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وأقر وفاة رجل متأثرا بإصابته بجراح حرجة، وذلك بعد فشل محاولات إنقاذه.

ضحية جريمة القتل في كفر قرع محمود مسلماني

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات جريمة القتل دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

وبعد منتصف ليل السبت – الأحد، قتل الشاب بشار حسين زرعيني من بلدة طرعان (23 عاما) وأصيب شابان آخران بجراح متوسطة وطفيفة إثر تعرضهم لجريمة إطلاق نار في طبرية.

وقالت الشرطة في بيان مقتضب إنها شرعت بالتحقيق في ملابسات الجريمة والبحث وراء المشتبهين، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات، وذكرت أن الخلفية جنائية.

225 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام الحالي

وارتكبت هذه الجريمة في وقت يشهد المجتمع العربي استفحالا في جرائم القتل، وسجل العام الحالي حصيلة غير مسبوقة من جرائم القتل راح ضحيتها 225 شخصا بينهم 16 امرأة.

وشهدت الأيام الماضية جرائم قتل أسفرت عن ضحايا من الطيبة وباقة الغربية وعبلين والرامة ودالية الكرمل وجلجولية وجديدة المكر والناصرة واللد والرملة ورهط وكفر قرع وطرعان.

وتقترف الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.

وتحولت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.