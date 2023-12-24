قتل بجريمة إطلاق نار في الناصرة

جريمة إطلاق نار في حي كرم الصاحب في الناصرة تسفر عن مقتل شاب وإصابة آخر.

قتل شاب وأصيب آخر في جريمة إطلاق نار ارتكبت مساء اليوم، الأحد، في حي كرم الصاحب في مدينة الناصرة.

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وأفادت مصادر محلية بأن الضحيتين من سكان قرية عيلوط المجاورة.

وذكرت الطواقم الطبية أنها أجرت عملية إنعاش لشاب يبلغ من العمر 21 عام من جراء إصابته بأعيرة نارية، قبل نقله إلى المشفى الإنجليزي في الناصرة، ولاحقا أعلن الطاقم الطبي عن وفاة المصاب متأثرا بجراحه الحرجة.

ولفتت الطواقم الطبية إلى أن مصابا آخر نقل للعلاج في المستشفى وهو بحالة طفيفة.

ولم تعرف خلفية الجريمة بعد.

وتحوّلت جرائم القتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.

وسجل عام 2023 الجاري حصيلة ضحايا غير مسبوقة في جرائم القتل بلغت نحو 228 قتيلا بينهم 16 امرأة.

وترتكب الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.