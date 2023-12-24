مصرع طفل في حريق داخل منزل بكفر قاسم

أسفر حريق اندلع داخل منزل مأهول في مدينة كفر قاسم، اليوم، عن مصرع طفل، وإصابة ثلاثة أطفال آخرين بحروق وصفت بأنها طفيفة.

من مكان الحريق بكفر قاسم، اليوم (طاقم الإطفاء)

لقي طفل (عامان) مصرعه في حريق داخل منزل مكون من طابقين في شارع عمر بن الخطاب بمدينة كفر قاسم، بعد ظهر اليوم الأحد.

وأفادت طواقم نجمة داوود الحمراء والمسعفون بأن "طفل صغير يبلغ من العمر عامين، أصيب بحروق في جسده، ولا توجد علامات تدل بأنه على قيد الحياة، وأقرت وفاته، وتم تقديم العلاج الطبي لثلاثة أطفال في حالة طفيفة وهُم في وعي كامل".

وقال أحد المسعفين إنه "عندما وصلنا إلى مكان الحادث، انضممنا إلى طاقم الإطفاء الذي أخرج طفلا صغيرا يبلغ من العمر عامين بلا نبض ولا يتنفس مع حروق في جسده. أجرينا فحوصات طبية له، لكن إصابته كانت خطيرة، وكان علينا أن نقر وفاته. وتم إنقاذ 3 أطفال آخرين كانوا في الشقة وحالتهم طفيفة".

وذكر الناطق بلسان سلطة الإنقاذ والإطفاء أن "الطفل فارق الحياة، كما جاء من الطواقم الطبية، وعلى ما يبدو، من جراء استنشاق الدخان. يجري تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق".