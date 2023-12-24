مقتل شاب من طرعان وإصابة آخريْن في جريمة إطلاق نار بطبرية

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في طبرية عن مقتل شاب من طرعان وإصابة شابين آخرين بجراح متفاوتة، لترتفع حصيلة القتلى العرب منذ مطلع العام إلى 224 قتيلا.

من مكان الجريمة

قتل الشاب بشار حسين زرعيني من بلدة طرعان (23 عاما) وأصيب شابان آخران بجراح متوسطة وطفيفة إثر تعرضهم لجريمة إطلاق نار في طبرية، بعد منتصف ليل السبت – الأحد.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش للضحية، بيد أنه جرى إقرار وفاته في المستشفى بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

الضحية بشار زرعيني

ووصل المصابان الآخران بشكل ذاتي إلى المستشفى ووصفت إصابتهما بالمتوسطة والطفيفة.

وقالت الشرطة إنها شرعت بالتحقيق في ملابسات الجريمة والبحث وراء المشتبهين، وذكرت أن الخلفية جنائية.

224 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وارتكبت هذه الجريمة في وقت يشهد المجتمع العربي استفحالا في جرائم القتل، والتي كان آخر ضحاياها قبل هذه الجريمة يوسف رفعت حاج يحيى الذي تعرض لجريمة إطلاق نار في الطيبة أول من أمس الخميس.

وسجل العام الجاري حصيلة غير مسبوقة من جرائم القتل راح ضحيتها 224 شخصا بينهم 16 امرأة، فيما شهدت الأيام الماضية جرائم قتل أسفرت عن ضحايا من الطيبة وباقة الغربية وعبلين والرامة ودالية الكرمل وجلجولية وجديدة المكر والناصرة واللد والرملة ورهط وكفر قرع.

وتقترف الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.

وتحولت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.