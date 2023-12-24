نتنياهو: سنواصل الحرب حتى تحقيق النصر التام على حماس

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بيان مصور صدر عنه مساء اليوم، الأحد، إن إسرائيل تعمل على "تعميق الحرب" على قطاع غزة، مشددا على أن حكومته "ستواصل الحرب حتى النصر التام على حركة حماس".

واعتبر أن "هذه الطريقة الوحيدة لإعادة الرهائن، والقضاء على حماس، والتأكد من أن غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل"، وتابع "سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكننا متحدون ومصممون على القتال حتى النهاية: المقاتلون والشعب والحكومة".

وأضاف نتنياهو "للحرب ثمن، ثمن باهظ جدًا ندفعه من حياة محاربينا الأبطال، ونحن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على حياة محاربينا. ولكننا سنحرص على عدم القيام بشيء واحد، وهو أننا لن نتوقف حتى نحقق النصر".

ويأتي ذلك في أعقاب التسريبات حول الهجوم الذي شنه وزير القضاء، نير بركات، على رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، خلال اجتماع الحكومة، حيث لمّح الأول أن نتنياهو خضع لضغوطات أميركية لتخفيف حدة الغارات الجوية على قطاع غزة.

واتهم بركات نتنياهو بأن "تراجع قوة القصف والغارات في جنوب قطاع غزة، وقوفا عند الرغبة واشنطن، أسفرت عن مقتل العديد من الجنود الإسرائيليين" في ظل عدم وجود غطاء جوي يحميهم خلال المواجهات مع عناصر المقاومة في غزة.

وفي وقت سابق اليوم، رفض نتنياهو تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة أقنعت تل أبيب بعدم توسيع الحرب، وقال نتنياهو: "أرى منشورات مغلوطة تزعم أن الولايات المتحدة منعتنا وتمنعنا من القيام بعمليات في المنطقة".

وأضاف: "هذا ليس صحيحًا. إسرائيل دولة ذات سيادة. قراراتنا في الحرب تُبنى على اعتباراتنا العملية ولن أتوسع في ذلك"، دون أن يذكر تفاصيل بشأن تلك التقارير.