الاحتلال يقتحم مخيمي جنين وبلاطة.. اندلاع اشتباكات مسلحة

اقتحمت آليات وجرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، مخيمي جنين وبلاطة، ودارت فيهما اشتباكات مسلحة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال

اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد انتصاف ليل الأحد - الإثنين، مخيمات جنين وبلاطة شرقي مدينة نابلس ودير عمار غربي رام الله.

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وأشارت تقارير محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيمات برفقة جرافات.

مخيم بلاطة

ووثقت فيديوهات دوي إطلاق نار إثر اشتباك مسلّح اندلع بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم بلاطة، وكذلك أشارت مصادر محلية أن عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت أثناء اقتحام آليات الاحتلال المخيم.

ودارت اشتباكات عنيفة في شارع السوق في مخيم بلاطة، وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال واجهت مقاومة عنيفة وتفجير عبوات خلال اقتحامها المخيم.

مخيم جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مدينة جنين.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت المدينة من شارع جنين - الناصرة، وسط إطلاق النار، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وأضافت أن الاقتحام تزامن مع تحليق طائرة استطلاع في أجواء المدينة.