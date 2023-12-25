رهط: إصابة خطيرة لشاب في "حادث عنف".. باقة الغربية: شاب مُصاب بإطلاق نار

إصابة شاب من رهط بجروح خطيرة جراء حادث عنف ونُقل إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، بينما تعرض شاب آخر (24 عاما) لإطلاق نار في باقة الغربية، بوقت سابق قُتِل الشاب محمد سعيد عطا الله من بلدة عيلوط.

أُصيب شاب بجروح خطيرة، مساء الأحد، إثر تعرضه لـ"حادث عنف" نُقل على إثرها إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وكان قد أُصيب، في وقت سابق من مساء الأحد، شاب يبلغ من العمر 24 عاما بجروح متوسطة إثر إطلاق نار وقع في باقة الغربية.

وقتل الشاب محمد سعيد عطا الله من بلدة عيلوط وأصيب آخر، في جريمة إطلاق نار ارتكبت مساء اليوم، الأحد، في حي كرم الصاحب في مدينة الناصرة.

وذكرت الطواقم الطبية أنها أجرت عملية إنعاش لشاب يبلغ من العمر 21 عام من جراء إصابته بأعيرة نارية، قبل نقله إلى المشفى الإنجليزي في الناصرة، ولاحقا أعلن الطاقم الطبي عن وفاة المصاب متأثرا بجراحه الحرجة.

ولفتت الطواقم الطبية إلى أن مصابا آخر نقل للعلاج في المستشفى وهو بحالة طفيفة. ولم تعرف خلفية الجريمة بعد.

وقالت الشرطة، في بيان، إنها "فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة"، وأضافت أن عناصرها وصلوا إلى المكان وباشروا عمليات البحث عن الجناة، والتحقيق في ملابسات القضية.

وتحوّلت جرائم القتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.

وسجل عام 2023 الجاري حصيلة ضحايا غير مسبوقة في جرائم القتل بلغت نحو 230 قتيلا بينهم 16 امرأة.

وترتكب الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.