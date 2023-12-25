مصرع عامل في ورشة بناء وسط البلاد

أسفر حادث عمل وقع في ورشة للبناء بشارع سوكولوف في مدينة بات يام، اليوم، عن مصرع عامل.

لقي عامل مصرعه، بعد ظهر الإثنين، إثر إصابته من جسم ثقيل في موقع للبناء في مدينة بات يام بالقرب من تل أبيب، وسط البلاد.

وأفاد الناطق بلسان اتحاد الإنقاذ (إيهود هتسلا) بأنه "لقي عامل (حوالي 40 عامًا) مصرعه في حادث عمل بشارع سوكولوف في بات يام".

وقال ماؤور دانيال، وهو مسعف من اتحاد الإنقاذ إنه "بحسب العاملين في مكان الحادث، سقط على العامل جسم حديدي ثقيل (قالب صب) ثقيل الوزن. ولسوء الحظ، تم إعلان وفاته في مكان الحادث (بعد جهود الإنعاش)، نظرا لطبيعة الإصابات الخطيرة التي تعرض لها".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.