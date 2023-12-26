قصف متبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه في الجليل الأعلى والشمال عند الحدود مع لبنان، خلفت الضربات المباشرة التي وجهها حزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية أضرارا كبيرة في الممتلكات والكلفة تتجاوز تلك التي في جنوب إسرائيل.

شن الطيران الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عدة غارات على مناطق بجنوب لبنان، في حين واصل حزب الله قصف المواقع العسكرية الإسرائيلية المحاذية للحدود.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقصف الطيران الإسرائيلي أرضا زراعية في ميس الجبل جنوب لبنان، وأطلقت القوات الإسرائيلية رشقات نارية باتجاه الأودية المتاخمة لعيتا الشعب ورامية.

يأتي تبادل النيران والقصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، في وقت تواصل السلطات الإسرائيلية لليوم الثاني إغلاق طرقات ومحاور رئيسية في الجليل الأعلى والمناطق الحدودية، وذلك تحسبا من إطلاق حزب الله قذائف صاروخية.

والإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية شنت هجمات على "سلسلة من الأهداف التابعة لحزب الله"، بما في ذلك "بنى تحتية عملياتية"، في المقابل استهدف حزب الله مواقع للجيش الإسرائيلي فيما أعلنت كتائب القسام في لبنان قصف ثكنة عسكرية في الجليل الغربي برشقة صاروخية.

إلى ذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه في الجليل الأعلى والشمال عند الحدود مع لبنان، خلفت الضربات المباشرة التي وجهها حزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية أضرارا كبيرة في الممتلكات والكلفة تتجاوز تلك التي في جنوب إسرائيل.