مخيم الفوار: شهيدان برصاص الاحتلال

اقتحمت قوات الاحتلال المخيم، وأطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص الحي، وصفت جروح أحدهما بالحرجة جدا قبل إعلان استشهاد ياغي.

استشهد الفتى أحمد محمد يوسف ياغي (17 عاما) والشاب إبراهيم ماجد عبد المجيد الطيطي (31 عاما)، صباح اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم، وأطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص الحي، وصفت جروحهما بالحرجة قبل إعلان استشهادهما.

الشهيد أحمد محمد يوسف ياغي

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة يطا جنوبي الخليل، قبل ظهر اليوم الثلاثاء، وفقا لشهود عيان.

واقتحمت قوات الاحتلال، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة.

وأفاد شهود عيان، بأن عددا كبيرا من آليات الاحتلال برفقة جرافتين عسكريتين اقتحمت المدينة من الناحية الغربية، باتجاه شارع خضوري، ودوار العليمي، وشارع السكة، تزامنا مع تحليق لطائرات الاستطلاع.

واتجهت قوات الاحتلال لمخيم نور شمس شرق المدينة، وحاصرته من كافة الجهات، بينما دفعت بتعزيزات عسكرية للمدينة ومخيماتها.