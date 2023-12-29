اللد: مقتل طفل (9 سنوات) وشاب في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في حي المحطة بمدينة اللد عن مقتل طفل (9 سنوات) وشاب وإصابة شاب آخر، لترتفع حصيلة القتلى العرب منذ مطلع العام إلى 228 قتيلا.

قتل طفل (9 سنوات) وشاب، في العشرينيات من عمره، وأصيب شاب آخر في جريمة إطلاق نار ارتكبت في حي المحطة بمدينة اللد، مساء اليوم الجمعة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش للضحيتين حيث عانيا جراحا حرجة وقد كانا فاقدا الوعي، فيما وصفت حالة المصاب الثالث (28 عاما) بالمتوسطة.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "أساف هروفيه" لاستكمال العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاة المصابين بحالة حرجة بعد فشل محاولات إنعاشهما.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

228 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

وتحوّلت جرائم القتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.

وسجل عام 2023 الجاري حصيلة ضحايا غير مسبوقة في جرائم القتل بلغت 228 قتيلا بينهم 16 امرأة.

وترتكب الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.