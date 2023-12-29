قصف إسرائيليّ جنوبيّ لبنان وحزب الله يقصف مواقع إسرائيليّة

عقب الاشتباه بـ"تسلّل" طائرة مسيّرة قادمة من لبنان؛ صافرات الإنذار تدوي في عدة بلدات بشماليّ البلاد، من بينها كريات شمونة، وذلك بعد يوم من استهداف الجيش الإسرائيليّ "بنى تحتية" ومواقع لحزب الله.

واصل حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، إطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه مناطق الجليل الأعلى وقصف المواقع العسكرية الإسرائيلية المحاذية للحدود، فيما قصف الجيش الإسرائيلي العديد من المواقع في الجنوب اللبناني.

ودوت صافرات الإنذار في شماليّ البلاد، اليوم، وذلك عقب الاشتباه بـ"تسلّل" طائرة مسيّرة قادمة من لبنان، أجواء البلاد، قبل أن يقول الجيش الإسرائيليّ إن ذلك نجمَ عن إنذار خاطئ.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، شنّ قصف جوي ومدفعي مكثف على بلدات ومناطق في جنوبي لبنان، استهدف "بنى تحتية" ومواقع لحزب الله، وادعى أن قذائف أُطلقت من هذه المواقع نحو إسرائيل.

كما قال إنه استهدف "خلية" خلال محاولة إطلاقها صواريخ مضادة للدروع وأخرى أثناء تواجدها داخل مبنى أطلق منه قذائف في وقت سابق اليوم.

في المقابل، أعلن "حزب الله"، استهداف عدّة مواقع إسرائيلية، "بالأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابات مباشرة" فيها.

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