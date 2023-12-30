سورية: عدوان إسرائيلي على منطقة مطار حلب.. 19 قتيلا مواليا لإيران بغارات على البوكمال

أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن الاستهداف أسفر عن مقتل وإصابة 7 أشخاص، بعد أن دوت 6 انفجارات عنيفة في المنطقة.

تصاعد الدخان من مكان وقوع العدوان على حلب

سُمع دوي انفجارات في ريف حلب شمالي سورية إثر عدوان إسرائيلي استهدف المطار الدولي في حلب، مساء اليوم السبت.

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وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن 6 صواريخ إسرائيلية استهدفت مزارع بين قريتي الذهبية والشيخ سعيد في منطقة مطار النيرب العسكري التي يتواجد فيها مستودعات ومقرات للميليشيات الإيرانية، كما سقط صاروخ في منطقة مطار حلب الدولي والنيرب العسكري؛ دون حدوث أضرار بالمطار.

وأشار إلى أن الاستهداف أسفر عن مقتل وإصابة 7 أشخاص، بعد أن دوت 6 انفجارات عنيفة في المنطقة.

ونقلت وكالة "سانا" التابعة للنظام عن مصدر عسكري، قوله إنه "حوالي الساعة 17:20 (بتوقيت سورية) من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفا عددا من النقاط جنوب مدينة حلب".

وأضاف أن "العدوان أسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية".

وفي عدوان آخر وقع فجر اليوم، قتل 19 مقاتلا مواليا لإيران وأصيب آخرون بجروح جراء غارات جوية، رجح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تكون طائرات إسرائيلية نفذتها في شرق سورية.

وأفاد المرصد، بأن "بين القتلى أربعة مقاتلين من الجنسية السورية، بالإضافة إلى 6 آخرين يحملون الجنسية العراقية قتلوا في تسع غارات جوية نفذتها طائرات يرجح أنها إسرائيلية فجر السبت بالقرب من الحدود العراقية".

وشهدت الأيام الأخيرة أكثر من عدوان نسب لإسرائيل على مناطق ومواقع عدة في سورية، في وقت لا تعلن فيه الأولى عن هجماتها في الأراضي السورية لكنها قالت مرارا إنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها هناك.

ويأتي هذا العدوان بعد أيام من مقتل القائد العسكري في الحرس الثوري الإيراني، رضي موسوي، في هجوم إسرائيلي على محيط دمشق وتحديدا في منطقة السيدة زينب.

وأحصى المرصد السوري في وقت سابق، أكثر من 70 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية منذ مطلع العام، 48 منها جوية و24 برية أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 142 هدف ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت الضربات بمقتل 120 من العسكريين بالإضافة لإصابة 134 آخرين منهم بجراح متفاوتة.