إيران: أكثر من 50 قتيلا و70 جريحا في تفجيرين قرب قبر قاسم سليماني

ذكر مسؤولون إيرانيون، أن حصيلة القتلى بلغت 53 قتيلا و71 جريحا؛ حسبما نقلت وكالة أنباء فارس.

قُتل أكثر من 50 شخصا وأصيب أكثر من 70 آخرين إثر تفجيرين متتاليين وقعا قرب قبر قاسم سليماني في مدينة كرمان جنوبي إيران، اليوم الأربعاء.

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ونقل التلفزيون الإيراني عن السلطات المحلية في كرمان، قولها إن "الانفجارين نجما عن هجوم إرهابي عبر زرع قنابل".

وذكر مسؤولون إيرانيون، أن حصيلة القتلى بلغت 53 قتيلا و71 جريحا؛ حسبما نقلت وكالة أنباء فارس.

وفي التفاصيل، فإن القتلى والمصابين بين المشاركين في إحياء الذكرى السنوية لوفاة سليماني.

وسمع دوي انفجارين قرب مرقد اللواء الإيراني الراحل، قاسم سليماني، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي في طهران، وذلك تزامنا مع إحياء الذكرى السنوية الرابعة لمقتله بضربة جوية أميركية في العراق.

وأعلن التلفزيون الرسمي بداية عن سماع دوي انفجار قرب مسجد صاحب الزمان في محافظة كرمان حيث يرقد القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري.

وفي وقت لاحق، أفاد التلفزيون عن "سماع دوي انفجار ثانٍ" في المكان ذاته.

وأظهرت مشاهد نقلها التلفزيون الرسمي سيارات إسعاف وفرق إنقاذ في المنطقة المستهدفة بالانفجارين.