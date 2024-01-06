حزب الله "في رد أولي" على اغتيال العاروري: استهدفنا قاعدة ميرون بـ62 صاروخا

تبنى حزب الله إطلاق الصواريخ نحو الجليل الأعلى وقال إننا "استهدفنا قاعدة ميرون للتحكم والمراقبة الجوية، استهدفنا القاعدة بـ62 صاروخًا من أنواع متعدّدة وأوقعت فيها إصابات مباشرة ‏ومؤكّدة".

دوت صافرات الإنذار، صباح اليوم السبت، في عشرات البلدات من الجولان المحتل حتى الجليل الأعلى، إثر الاشتباه بتسلل طائرة مسيّرة من لبنان، وبالتزامن أُطلقت عشرات الصواريخ من جنوب لبنان نحو جبل الجرمق في الجليل الأعلى.

وأشارت مصادر عربية إلى أنه أُطلق نحو 40 صاروخا من جنوب لبنان تجاه الجليل الأعلى. فيما قالت مصادر أخرى إنه تم إطلاق 6 صواريخ موجهة من نوع كورنيت باتجاه مواقع إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان.

وتبنى حزب الله إطلاق الصواريخ وقال إنه "استهدف قاعدة ميرون للتحكم والمراقبة الجوية، استهدفنا القاعدة بـ62 صاروخًا من أنواع متعدّدة وأوقعت فيها إصابات مباشرة ‏ومؤكّدة".

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