مقتل شاب عربي في عملية إطلاق نار قرب رام الله

قالت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إن إطلاق النار على سيارة قرب رام الله ومقتل سائقها وهو عربي من القدس المحتلة، اليوم، هي عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيون

مقتل شاب عربي متأثرا بالجروح الحرجة التي أصيب بها، وذلك جراء عمليةإطلاق نار وقعت صباح اليوم الأحد، في منطقة عيون الحرامية شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

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وحققت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في إطلاق النار قرب رام الله، وإذا ما كانت خلفية الحادث جنائية أو قومية، علما أن القتيل هو شاب عربي من منطقة القدس المحتلة، حيث عثر عليه مصابا بالرصاص داخل مركبته، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وتلقت طواقم الإسعاف الإسرائيلية بلاغا عن جريح جراء عملية إطلاق نار قرب رام الله، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية لشاب في الثلاثينيات من عمره أصيب بجروح حرجة، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل إنقاذ حياته.

وعقب عملية إطلاق النار، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي كامل مداخل رام الله والطرقات المؤدية إلى مكانة الحادث، فيما استنفرت شرطة الاحتلال قواتها وشرعت بأعمال تفتيش وبحث عن مشتبه بهم بالحادثة دون أن تعلن عن تنفيذ اي اعتقالات أو تكشف عن خلفية الحادثة.

وشدد الاحتلال من إجراءاته على حاجز عطارة شمال رام الله وسط ازمة مرورية خانقة، في وقت أغلقت قوات الاحتلال مدخلي عجول وسنجل قضاء رام الله.