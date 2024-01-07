مصرع عامل إثر سقوطه عن ارتفاع بورشة بناء وسط البلاد

أسفر حادث عمل وقع اليوم، الأحد، في ورشة للبناء بمدينة بني براك، شرق مدينة تل أبيب، عن مصرع عامل، في الستينيات من العمر.

لقي عامل، يبلغ من العمر 60 عامًا، مصرعه اليوم، الأحد، من جراء سقوطه عن ارتفاع شاهق في ورشة للبناء على شارع (زئيف جابوتنسكي) في مدينة بني براك، شرق مدينة تل أبيب، وسط البلاد.

وعثر مسعفو خدمة "نجمة داود الحمراء" الذين وصلوا إلى مكان الحادث على العامل دون أي علامات تدل بأنه على قيد الحياة، وأقروا وفاته على الفور.

وقال أحد المسعفين إنه "عندما وصلت إلى موقع البناء، اقتادوني إلى الرجل المصاب وأخبروني أنه أثناء عمله في الموقع، سقط من ارتفاع شاهق. رأيته وهو فاقد للوعي، بلا نبض ولا يتنفس، ويعاني من إصابة خطيرة للغاية. لقد أجريت فحوصات طبية، لكن إصابته كانت قاتلة واضطررت إلى إعلان وفاته على الفور".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطار ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.