سلسلة غارات إسرائيليّة تستهدف مواقع في جنوبي لبنان... سقوط قذيفة في كريات شمونة

قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن "الطيران الحربي المعادي (الإسرائيلي)، نفذ غارات على أطراف عيتا الشعب" في جنوبي لبنان؛ كما سقطت قذيفة مضادّة للدروع أُطلقت من لبنان في كريات شمونة، فيما لم يُبلَّغ عن وقوع إصابات حتى الآن.

تواصَل تبادُل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، اليوم الإثنين، إذ قصف طيران الجيش الإسرائيلي أطراف عدة بلدات في جنوبي لبنان، فيما سقطت قذيفة مضادّة للدروع، أُطلقت من لبنان في كريات شمونة.

وادعى وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم أن "أولوية إسرائيل ليست الدخول في حرب" مع حزب الله، لكنه أضاف أنه "يجب أن يتمكن ثمانون ألف شخص من العودة إلى منازلهم بأمان" في البلدات الإسرائيلية المحاذية للحدود اللبنانية، حسبما نقلت عنه صحيفة "وول ستريت جورنال".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أقرّ، أمس الأحد، بأن هجوما صاروخيا نفذه حزب الله، أول من أمس السبت، قد تسبّب بأضرار لقاعدة مراقبة جويّة إسرائيليّة في جبل الجرمق. وقال الجيش الإسرائيلي إنه "لا يوجد أي ضرر على استمرارية عمل نظام الدفاع الجوي"، مضيفا أنه بدأ بالتحقيق في ذلك. في المقابل، أعلن حزب الله استهداف عدة مواقع وأهداف إسرائيلية "بالأسلحة المناسبة"، قائلا إنه حقّق "إصابات مباشرة فيها".

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