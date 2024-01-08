سورية: قصف صاروخي يستهدف القاعدة الأميركية شرق دير الزور

بحسب المرصد فإن مسلحين من فصائل موالية لإيران استهدفوا بعشرات الصواريخ قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور، التي تضم قوات التحالف الدولي في سورية.

تعرضت القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي شرق دير الزور شرقي سورية، اليوم الإثنين، إلى قصف صاروخي من جماعات مسلحة موالية إلى إيران، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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وبحسب المرصد فإن مسلحين من فصائل موالية لإيران استهدفوا بعشرات الصواريخ قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور، التي تضم قوات التحالف الدولي في سورية.

وأضاف المرصد أنه لم تتوفر معلومات بخصوص وقوع إصابات.

ويرجح أن القصف جاء ردا على العدوان الأميركي الذي استهدف شاحنة للفصائل المسلحة، عند معبر القائم البوكمال على الحدود بطائرة مسيرة أمس الأحد.

وتستهدف فصائل عراقية مسلحة تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق"، القواعد الأميركية في سورية والعراق، وتقول إن ذلك يأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأعلنت الفصائل العراقية، الأحد، أنها قصفت هدفا عسكريا في الجولان السوري المحتل، وقاعدة عسكرية أميركية في ريف الحسكة بشرق سورية بالمسيرات.

وذكرت الفصائل في بيان أن قصف الجولان جاء "ردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ"، بحسب نص البيان.

وحول قصف قاعدة "قسرك" في سورية بالمسيرات، أفاد بيان سابق للفصائل أن الهجوم يعبر عن استمرار النهج" في مقاومة قوات الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة".

وأعلنت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، تنفيذ ضربة عسكرية في العراق وصفتها بـ"الدفاعية"، استهدفت فيها القائد في "حركة النجباء" مشتاق طالب السعيدي، معاون قائد عمليات حزام بغداد بالحشد الشعبى، الملقب بـ "أبو تقوى.