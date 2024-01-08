مصرع شاب وإصابة خطيرة في حادثي طرق قرب باقة الغربية والطيبة

من مكان الحادث على شارع 6 قرب باقة الغربية

لقي الشاب هاني سليمان (23 عاما) من حيفا ويسكن في باقة الغربية مصرعه، فيما أصيب شخص آخر بجراح خطيرة في حادثي طرق منفصلين وقعا على شارع 6 أحدهما قرب باقة الغربية والآخر قرب الطيبة، مساء اليوم الإثنين.

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قرب محور باقة الغربية وجت، لقي سائق دراجة نارية مصرعه متأثرا بإصابته الحرجة في حادث طرق مع مركبة خصوصية.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش للمصاب، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وقرب مدينة الطيبة، أصيب شخص (44 عاما) بجراح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق بين مركبتين.

وعانى المصاب جروحا خطيرة في الرأس وأطراف جسده، أحيل على إثرها إلى مستشفى "بيلنسون" لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادثين.