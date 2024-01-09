تحقيق الجيش الإسرائيليّ: مقتل الجنود الستّة في مخيم البريج وقع بسبب نيران من دبابتنا

تسببّت قذيفة أُطلقت من دبابة إسرائيلية، بمقتل الجنود الإسرائيليين الستة الذين قُتلوا إثر انفجار شاحنة حملت مواد متفجرة، فيما أصيب آخرون في مخيم البريج بقطاع غزة، بحسب تحقيق أوليّ للجيش الإسرائيلي.

ووفق بيان للجيش، فقد تمّ تجهيز المنطقة للانفجار وفق خطة تدمير مسار النفق، وغادرت معظم القوات المنطقة، وبقيت قوات الهندسة في المنطقة المعنيّة بالعمليّة، والقوات الأمنية".

وفي هذه المرحلة، ترصد الدبابة مقاتلين من الفصائل الفلسطينية، و"تقوم بتحسين موقع إطلاق النار، بحيث لا تعرِّض القوات للخطر، وتطلق الدبابة النار على الهدف، وينفجر النظام التفجيري فور إطلاق القذيفة".

وأشار البيان إلى أن "الانفجار غير المخطَّط له، وقع قبل الموعد المحدَّد بنحو نصف ساعة، خلال المراحل النهائية لتجهيز المكان"، لتفجيره.

وأشارت نتائج التحقيق الأوليّ إلى "تفعيل منظومة التفجير، نتيجة إطلاق قذيفة الدبابة".

كما لفتت إلى أن "القذيفة (التي أُطلقت من الدبابة) أصابت عامودا، ممّا أدّى إلى تشغيل فتيل التفجير الخاصّ بمنظومة التفجير، ما أسفر عن حدوث انفجار".

وأشار البيان إلى أنه "يتم حاليًا إجراء فحوصات إضافية من قبل المتخصصين لفهم الحادثة، ولا يزال التحقيق فيها جاريًا".

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