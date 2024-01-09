الطيران الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على الجنوب اللبناني

شن الطيران الإسرائيلي، في ساعات الصباح، سلسلة غارات على الجنوب اللبناني، حيث استهدفت الغارات بلدة كفركلا، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق عدة بالجنوب اللبناني.

تواصل تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، إذ قصف طيران الجيش الإسرائيلي أطراف بلدة كفركلا، فيما واصلت قوات حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية على طول الحدود بالقذائف.

وشن الطيران الإسرائيلي، في ساعات الصباح، سلسلة غارات على الجنوب اللبناني، حيث استهدفت الغارات بلدة كفركلا، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق عدة بالجنوب اللبناني، وخصوصا في منقطة بنت جبيل.

يأتي ذلك، بعد أن اغتالت إسرائيل، الإثنين، مسؤولا عسكريّا بارزا في حزب الله اللبناني، باستهداف مركبة كان يستقلّها برفقة آخر، بصاروخ موجَّه أُطلِق من مسيّرة في خربة سلم في جنوبيّ لبنان، فيما نعى حزب الله "القائد وسام حسن طويل، شهيدا على طريق القدس".