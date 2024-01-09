تقرير: إسرائيل ستتيح لوفد أمميّ زيارة شمال قطاع غزة

الخطوة المحتملة تأتي "ليتمكن الوفد من الاطلاع عن كثب على حالة البنية التحتية، ورسم خريطة الاحتياجات في المنطقة".

ذكرت تقارير إسرائيلية، أن تل أبيب ستتيح لوفد من الأمم المتحدة، زيارة شماليّ قطاع غزة، المدمَّر بشكل شبه كامل تقريبا، إذ عمد الجيش الإسرائيلي إلى تسوية أحياء كاملة، ومؤسسات ومشاف في الأرض.

وبحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكترنيّ (واينت")، فإن "كابينيت الحرب"، "استجاب لطلب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بالسماح لوفد من الأمم المتحدة بزيارة شمال قطاع غزة".

وأضافت أن الخطوة المحتملة تأتي "ليتمكن الوفد من الاطلاع عن كثب على حالة البنية التحتية، ورسم خريطة الاحتياجات في المنطقة".

وفي وقت سابق اليوم، أكّد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو "أهمية" تجنُّب إلحاق الأذى بالمدنيين في غزة.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم، إن قطاع غزة يتحول إلى "مكان غير صالح للعيش"، بعد أكثر من 3 أشهر من الحرب الإسرائيلية على القطاع.