استشهاد شاب من بيتونيا متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

استشهد شاب (25 عاما)، مساء اليوم، الأربعاء، متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة رام الله قبل يومين.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم، الأربعاء، استشهاد الشاب فهيم أحمد فهيم الخطيب (25 عاما) متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت إثر اقتحام قوات الاحتلال لمدينة رام الله، قبل نحو يومين.

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وعُلم أن الشهيد الخطيب من بلدة بيتونيا، وكان قد أصيب بالرصاص الحي بالبطن، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة رام الله قبل، ونقل إلى مجمع فلسطين الطبي، قبل أن يعلن عن استشهاده اليوم.

الشهيد فهيم أحمد فهيم الخطيب (25 عاما)

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العدوانية في الضفة الغربية، وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات.

وبحسب المعطيات الرسمية الفلسطينية، اسشتهد 342 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب الآلاف واعتقال 5780، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.