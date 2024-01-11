استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين

شهيد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة جنين، الخميس، ليرتفع بذلك عدد شهداء برصاص الاحتلال في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 343 شهيدا.

استشهد شاب (37 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة جبع جنوب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني.

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وذكرت طواقم "الهلال الأحمر"، في بيان مقتضب، أنها "استلمت شهيدا في بلدة جيع قرب جنين وجاري نقله للمستشفى"، فيما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب مجدي عبد اللطيف فشافشة (37 عامًا) برصاص الاحتلال في جبع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن "قوات الاحتلال حاصرت منزلا في بلدة جبع جنوب جنين".

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، بأن "وحدات خاصة إسرائيلية (مستعربون) حاصروا منزلا، بمساندة قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فيما اعتلى القناصة أسطح المنازل".

وقال شهود عيان إن القوات الإسرائيلية طالبت من بداخل المنزل المحاصر بالاستسلام، عبر مكبرات الصوت. وأشار الشهود إلى أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى موقع المنزل، وفرض الجيش الإسرائيلي حصارا في الحي بشكل كامل.

وبحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 343.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، كثّف جيش الاحتلال عملياته العسكرية في الضفة، وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات؛ مما أسفر عن استشهاد 343 فلسطينيا وإصابة نحو 3950 واعتقال 5810، بحسب مصادر رسمية.