تمديد اعتقال الزميل طارق طه حتى الأحد

رفض قاضي المحكمة طلب طاقم الدفاع المتمثل بالمحامي الموكّل بالدفاع عن طه، خالد محاجنة، بإطلاق سراح موكّله، فيما قرّر تمديد الاعتقال حتى يوم الأحد.

مدّدت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الجمعة، اعتقال الزميل الصحافي في موقع "عرب 48"، طارق طه، من بلدة كابول، حتّى الأحد المقبل.

وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد اعتقلت أمس الخميس، الزميل طه، على خلفية منشورات تتعلق بغزة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

واستدعت الشرطة الزميل طه إلى مركزها في مدينة طمرة حيث تم التحقيق معه واعتقاله، على ومثل أمام المحكمة اليوم، والتي أصدرت قرارا بتمديد اعتقاله.

واليوم، رفض قاضي المحكمة طلب طاقم الدفاع المتمثل بالمحامي الموكّل بالدفاع عن طه، خالد محاجنة، بإطلاق سراح موكّله، فيما قرّر تمديد الاعتقال حتى يوم الأحد.

داخل المحكمة، اليوم (عرب 48)

ورفض طاقم الدفاع التهم الموجهة للزميل طارق طه.

ومساء أمس، قال المحامي خالد محاجنة في حديث لـ"عرب 48"، إن "الشرطة استدعت الصحافي طارق طه للتحقيق في مركزها بمدينة طمرة، والشبهة هي ’التحريض’ من خلال منشورات على موقع التواصل الاجتماعي ’إنستغرام’".

وأضاف "التقيت بموكلي خلال التحقيق الذي استمر نحو ساعتين، حيث نفى بدوره ما نسبت إليه الشرطة من شبهات ’تحريض’، وأن المنشورات عبارة عن مواد إخبارية وهذا أمر غير متوقع بأن يتم اعتقال صحافي".

وأشار محاجنة بالقول إلى أن "الشرطة اليوم باتت تفسر المنشورات كما يحلو لها دون أن تفرق بين إن كان الحديث عن منشورات صحفية أو غير ذلك".

وختم محاجنة بالقول، إنه "سيتم عرض موكلي على محكمة الصلح في حيفا صباح غد الجمعة عند الساعة الثامنة والنصف".