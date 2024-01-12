عرابة: تظاهرة مندّدة بالحرب على غزة واعتقال متظاهر

أفاد مراسل "عرب 48"، باعتقال شاب من التظاهرة، فور انتهائها؛ وشهدت التظاهرة توترا بين الشرطة والمتظاهرين على خلفية رفع العلم الفلسطيني.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، متظاهرا في وقفة احتجاجية مندّدة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والمستمرّة منذ 98 يوما، والتي نُظّمت في عرابة، بمشاركة العشرات.

وتظاهر عدد قيادات اللجنة الشعبية في عرابة ولجنة المتابعة، عند دوار يوم الأرض في عرابة.

ورفع المتظاهرون شعارات داعية لوقف الحرب على غزة، وصورا للضحايا في غزة، والدمار الذي لحق في القطاع، وشعارات أخرى تندد بسياسة الجيش الإسرائيلي.

وسبق للشرطة الإسرائيلية أن منعت عدة مظاهرات في المجتمع العربي، كانت تهدف للتنديد بالحرب على غزة.

فيديو آخر من التظاهرة.



- تصوير: عمر دلاشة - خاص بـ"عرب 48" pic.twitter.com/TQflHs3aMG — موقع عرب 48 (@arab48website) January 12, 2024

وأفاد مراسل "عرب 48"، باعتقال شاب من التظاهرة، فور انتهائها؛ وشهدت التظاهرة توترا بين الشرطة والمتظاهرين على خلفية رفع العلم الفلسطيني.

المحامي وعضو حزب "الوفاء والإصلاح"، زاهي نجيدات، يتحدث لـ"عرب 48" من التظاهرة في عرابة البطوف المنددة بالحرب على غزةhttps://t.co/pecQRoKsSi pic.twitter.com/FzuiVdmq9y — موقع عرب 48 (@arab48website) January 12, 2024

وقال رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة في حديثه لعرب 48: "لن نتوقف عن الاحتجاج وسنتمسّك بهويتنا العربية الفلسطينية رغم كل ما تحاول الشرطة ممارسته، وإذا كان الاعتقال ثمنا لقوفنا إلى جانب شعبنا فنحن مستعدون لذلك".

رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة في حديث لـ"عرب 48"، خلال التظاهرة في عرابة.



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- تصوير: عمر دلاشة - خاص بـ"عرب 48" pic.twitter.com/kanAOrmHjF — موقع عرب 48 (@arab48website) January 12, 2024

وأضاف بركة أنه "لا يمكن الصمت حيال العدوان على غزة، فهناك نحو 100 ألف إنسان بين شهيد وجريح ومفقود، ومليونا إنسان هُجِّروا من بيوتهم، فيما تحاول وسرائيل التظاهر بالبراءة".

وقال رئيس بلدية عرابة، عمر نصار: "كانت توجهات من الشرطة لمحاولة معرفة موقفي من تنظيم التظاهرة في عرابة، وأعربت عن موقفي الواضح لمناهضة العدوان على غزة، وموقفي الواضح ضد هذه الحرب المجنونة على شعبنا، طبعا من تقدم بطلب تصريح المظاهرة هي اللجنة الشعبية وكانت هناك قيود على عدد المشاركين والشعارات التي ترفع".

رئيس بلدية عرابة، عمر نصار، متحدثا لعرب 48 خلال التظاهرة.



- تصوير: عمر دلاشة - خاص بـ"عرب 48" pic.twitter.com/atmZ70Bo3f — موقع عرب 48 (@arab48website) January 12, 2024

وقال المحامي وعضو حزب "الوفاء والإصلاح"، زاهي نجيدات في حديثه لـ"عرب 48": "نحن هنا لنساند أبناء شعبنا ضد هذه المقتلة لأبناء شعبنا أكثر من 10 آلاف طفل قتيل، ومثلهم من النساء وأكثر من ثلثي بيوت غزة مدمرة، نحن هنا لنقول: ’وقفوا هذه الحرب التي تنال من المدنيين والبيوت في غزة’".