إسرائيل تدعي الكشف عن خطط لحماس لتنفيذ عمليات حول العالم

الموساد والشاباك يدعيان الكشف عن معلومات حول هيكل تنظيمي يتبع لحركة حماس خطط لتنفيذ عمليات ضد مصالح إسرائيلية حول العالم، بما في ذلك السفارة الإسرائيلية في العاصمة السويدية ستوكهولم.

ادعت السلطات الإسرائيلية، مساء السبت، الكشف عن هيكل تنظيمي لحركة حماس يقف على رأسه نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، الشهيد صالح العاروري، وزعمت أن هذه المجموعة خططت لتنفيذ عمليات ضد مصالح وأهداف إسرائيلية في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، بما في ذلك السفارة الإسرائيلية في السويد.

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جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية باسم جهازي الموساد والأمن العام (الشاباك)، ادعى أنه "في أعقاب جهد استخباراتي متواصل، تم الكشف عن الكثير من المعلومات التي تثبت كيف تعمل حماس على توسيع أنشطتها العنيفة في الخارج من أجل إلحاق الأذى بالأبرياء في جميع أنحاء العالم"، وفقا لتعبيره.