إطلاق سراح الزميل طارق طه بشروط مقيدة

قال المحامي خالد محاجنة إن "الشرطة الإسرائيلية اعتقلت موكلي، يوم الخميس الماضي، وحققت معه حول نشره عددا من المنشورات على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث تقرر تمديد اعتقاله لغاية اليوم، واليوم اطلقت المحكمة سراحه بشروط مقيدة".

من المحكمة في حيفا، اليوم (عرب 48)

قررت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح الزميل الصحافي في موقع "عرب 48"، طارق طه، بشروط مقيدة وهي: الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام، ومنع النشر على وسائل التواصل الاجتماعي لمدة أسبوع، وإيداع كفالة مالية قيمتها ألف شيكل.

وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد اعتقلت الزميل طارق طه من بلدة كابول، يوم الخميس الماضي، على خلفية منشورات تتعلق بالحرب على غزة على شبكة التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وقررت محكمة الصلح في الجلسة التي عقدت، يوم الجمعة الماضي، تمديد اعتقاله لغاية اليوم الأحد.

وقال المحامي خالد محاجنة، الموكل بالدفاع عن الزميل طارق طه، لـ"عرب 48" إن "الشرطة الإسرائيلية اعتقلت موكلي، يوم الخميس الماضي، وحققت معه حول نشره عددا من المنشورات على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث تقرر تمديد اعتقاله لغاية اليوم".

وأضاف أنه "نجحنا، اليوم، بإقناع المحكمة إطلاق سراح طارق طه، ذلك أن المنشورات التي نشرها موكلي لا تمت بصلة للتحريض على الدولة".

وختمت المحامي محاجنة بالقول إن "هذه الاعتقالات تدل على الملاحقات السياسية التي يتعرض لها أبناء شعبنا من محامين وصحافيين وسائر أبناء شعبنا الفلسطيني".