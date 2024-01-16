إصابات في اشتباكات مسلحة على الحدود المصرية الإسرائيلية

أصيب عدد من الأشخاص في "اشتباكات" مع الجيش الإسرائيلي الذي استهدف بنيرانه الحية نحو 20 شخصا في الأراضي المصرية اقتربوا من الحدود قرب معبر "العوجة" الحدودي (نيتسانا)، قال إن بينهم مسلحين. وادعى مصدر أمني مصري "إحباط محاولة تهريب مخدرات".

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف بالنيران الحية، أشخاصا في الأراضي المصرية، مساء الإثنين، قال إنهم اقتربوا من المنطقة الحدودية قرب معبر نيتسانا (العوجة)، وادعت مصادر أمنية إسرائيلية وأخرى مصرية أن الحديث يدور عن اشتباك مسلح خلال محاولة "تهريب المخدرات".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أن "نحو عشرين مشتبهًا بهم، بينهم عدد من المسلحين، وصلوا قبل قليل من الأراضي المصرية إلى المنطقة الحدودية بالقرب من معبر نيتسانا". وأضاف أن جنوده العاملون في المنطقة ""فتحوا النار على المسلحين، وتم رصد عدة إصابات".

ورجّح مصدر أمني إسرائيلي أن "المشتبه بهم وصلوا إلى المنطقة بهدف تهريب المخدرات إلى إسرائيل".

في المقابل، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المقربة من المخابرات العامة المصرية، نقلا عن "مصدر أمني" (لم تسمه) أن "اشتباكات جرت أثناء إحباط محاولة تهريب المخدرات في جنوب معبر العوجة وتم القبض على 6 مهربين"، بعد أن كان المصدر ذاته قد قال إن "القوات المصرية أحبطت محاولة تهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية".