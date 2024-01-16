واشنطن تنفذ هجوما جديدا ضد الحوثيين في اليمن

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية شن ضربة جديدة ضد الحوثيين في اليمن، استهدفت أربعة صواريخ مضادة للسفن.

نفذت الولايات المتحدة الأميركية هجوما جديدا ضد الحوثيين في اليمن استهدف صواريخ مضادة للسفن؛ اليوم الثلاثاء.

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وقال مسؤولان أميركيان، إن الجيش الأميركي نفذ اليوم ضربة جديدة على صواريخ مضادة للسفن للتابعة للحوثيين في اليمن؛ حسبما نقلت عنهما وكالة "رويترز".

وأضاف المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أن "الهجوم استهدف أربعة صواريخ مضادة للسفن".

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأميركي اليوم مصادرة مكونات صواريخ إيرانية الصنع على متن قارب في بحر العرب كانت موجهة إلى الحوثيين، في أول عملية من نوعها منذ بدأ الحوثيون استهداف سفن في البحر الأحمر على خلفية الحرب على غزة.

ونفذت قوات النخبة في البحرية الأميركية ("نيفي سيلز") العملية في 11 كانون الثاني/يناير في المياه الدولية قرب سواحل الصومال، وفق ما أعلنت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم) في بيان اليوم الثلاثاء.

وتتضمن المضبوطات "مكونات صواريخ بالستية وصواريخ كروز" على ما أعلنت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم) في بيان على منصة "إكس".

وكشف البيان أن عنصرين من قوات النخبة أعلِن فقدان أثرهما في البحر، شاركا في هذه المهمة. ونقل عن قائد القيادة الوسطى مايكل كوريلا مواصلة "عملية بحث حثيثة" للعثور عليهما.

وأكدت سنتكوم "إنها أول عملية مصادرة لأسلحة فتاكة تقليدية متطورة من مصادر إيرانية للحوثيين منذ بدء الهجمات الحوثية على سفن تجارية في تشرين الثاني/نوفمبر 2023".

وأضافت أن "المكونات التي ضبطت تتضمن أجهزة دفع وتوجيه ورؤوس حربية للصواريخ البالستية للحوثيين وصواريخ كروز مضادة للسفن إضافة إلى مكونات مرتبطة بالدفاع الجوي"، موضحة أن "التحليل الأولي يشير إلى أن الحوثيين استخدموا هذه الأسلحة نفسها لتهديد ومهاجمة بحارة أبرياء على متن سفن تجارية دولية تعبر البحر الأحمر".

وأكدت القيادة الوسطى أن الأسلحة تمّ ضبطها على مركب شراعي تقليدي على متنه 14 من أفراد الطاقم "يتم النظر في وضعهم وفقا للقانون الدولي".

واعتبر المركب غير آمن وتمّ إغراقه من قبل القوات الأميركية، وفق البيان.

ويأتي الإعلان عن مصادرة مكونات الأسلحة بعد ضربات أميركية وبريطانية الجمعة استهدفت عشرات الأهداف التابعة للحوثيين في أنحاء اليمن.

وأثارت هجمات الحوثيون والرد العسكري عليها، مخاوف إزاء امتداد رقعة التصعيد على خلفية الحرب في غزة.

ويشنّ الحوثيون منذ أسابيع هجمات قرب مضيق باب المندب وفي البحر الأحمر، تستهدف سفنا يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها، دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وأثّرت هذه الهجمات على حركة الملاحة في البحر الأحمر الذي تمرّ عبره 12% من التجارة العالمية. وقد تسبّبت بمضاعفة كلفة النقل، نتيجة تغيير شركات الشحن مسار سفنها حول جنوب إفريقيا.