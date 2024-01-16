مصرع شخص من طرعان وإصابتان خطيرتان في حادث طرق على مفرق "هموفيل"

أسفر حادث طرق وقع على مفرق "هموفيل" قرب بئر المكسور عن مصرع شخص وإصابة آخرين بجراح خطيرة، وذلك عقب مطاردة بوليسية لمركبة.

من مكان الحادث

لقي علي أبو ذيبة من بلدة طرعان مصرعه وأصيب 4 أشخاص بينهم اثنان بجروح حرجة وخطيرة في حادث طرق وقع على مفرق "هموفيل" قرب بلدة بئر المكسور، مساء اليوم الثلاثاء.

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وأظهر توثيق مصور، وقوع الحادث عقب مطاردة بوليسية لمركبة، حيث اجتازت الأخيرة شارة ضوئية في المفرق واصطدامها بأخرى في المكان.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية لعدد من المصابين، بيد أنه جرى إقرار وفاة أحدهم بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

ونقل المصابون الآخرون، على وجه السرعة، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت الشرطة إنها أغلقت عدة شوارع مؤدية إلى مكان الحادث من اتجاه الناصرة وشفاعمرو.

وجاء في بيان للشرطة، أنه "خلال نشاط لعناصرها قرب مفرق ’هموفيل’ أشاروا لمركبة بالتوقف، إلا أنها لم تنصع لذلك وواصلت سيرها بسرعة واجتازت المفرق بشارة ضوئية حمراء واصطدمت بمركبة أخرى".

وأضاف "لقي شخص مصرعه وأصيب شاب وفتى بجراح حرجة وخطيرة من المركبة نفسها، فيما أصيب آخران بجراح طفيفة من المركبة الأخرى".