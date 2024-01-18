باكستان تشن غارات داخل إيران

أعلن مسؤول استخباري باكستاني فجر اليوم الخميس، أن الجيش الباكستاني نفذ ضربات خلال الليل في إيران، بعدما هاجمت طهران مواقع داخل باكستان قالت إسلام آباد إنها أسفرت عن مقتل طفلين.

وقال المصدر الاستخباري الكبير غير المخول تقديم معلومات لوسائل الإعلام، لوكالة فرانس برس "يمكنني فقط أن أؤكد أننا نفذنا ضربات ضد مجموعات مسلحة مناهضة لباكستان استهدفت داخل إيران".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن مسؤول في محافظة سيستان بلوشستان قوله إن دوي "انفجارات سمع في مناطق عدة بمحيط مدينة سارافان".